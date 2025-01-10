محافظ الدقهلية يحيل 189 محضرا بمخالفات تموينية إلى النيابة العامة

الدقهلية - شريف الديب

أحال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، 189 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة لإعمال شئونها، وأكد على استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة، والتصدي للفساد والغش خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها والإحتكار والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون بين الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة الأستاذ محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.



ومن جهته، أكد مدير مديرية التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 157 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، وتحرير 32 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة، كما ضبطت 100 كيلو لحم بلدي، وضبط 2007 لتر سولار، و60 كيلو أسماك متنوعة خلال ثلاثة أيام.

وأضاف أن المخالفات شملت في مجال المخابز، نقص وزن وعدم وجود بون صرف، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة مواصفات، وعدم وجود قائمة بيانات، وتوقف عن الإنتاج، وعدم وجود سجل تفتيش، وتجميع دقيق وبطاقات، وعدم وجود ميزان، وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت، نشاط بدون ترخيص، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وذبح خارج السلخانة، وتجميع سلع مدعمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.