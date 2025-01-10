لقاء بوتين ومكالمات بكين.. ماذا يفعل ترامب قبل التنصيب؟.. "فوكس" تجيب

كتبت : نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه يعمل خلال الفترة التي تسبق حفل تنصيب الرئيس الامريكي الجديد، على ترتيب لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز من منزله في مارالاجو أثناء اجتماع مع حكام الولايات الجمهوريين، إن الرجلان يريدان الاجتماع.

قال ترامب في إشارة الى نظيره الروسي: "إنه يريد الاجتماع. ونحن نرتب لذلك"، وأشار إلى أنه أجرى الكثير من الاتصالات مع الرئيس الصيني شي جين بينج وتحدث مع العديد من زعماء العالم الآخرين، لكنه لم يتحدث بعد مع بوتين.

وقال الرئيس المنتخب عن الحرب في أوكرانيا: "لكن الرئيس بوتين يريد الاجتماع. لقد قال ذلك حتى علنًا، وعلينا أن ننهي هذه الحرب. إنها فوضى دموية".

تعهد ترامب بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي بدأت في أوائل عام 2022 عندما شنت القوات الروسية عملية عسكرية على جارتها وقال إنه سيجلب بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى طاولة المفاوضات ويواجه ترامب منذ سنوات انتقادات من الديمقراطيين بسبب علاقته مع بوتين، حيث يتهم المعارضون الرئيس المنتخب بأنه ودود للغاية ومتعاون مع الزعيم الاستبدادي لروسيا.

أحيت عودة ترامب إلى البيت الأبيض الأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب الأوكرانية، إلا أن عودته تثير في الوقت نفسه مخاوف في كييف من أن التوصل إلى اتفاق سلام سريع قد يجعل أوكرانيا تدفع ثمنا باهظا، وطرح مستشارو ترامب مقترحات لإنهاء الحرب تعني فعليا التنازل عن أجزاء واسعة من أوكرانيا لصالح روسيا في المستقبل القريب.

ومنذ بدء الحرب، تعهدت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، بتقديم أكثر من 175 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، أكثر من 60 مليارا منها في صورة مساعدات أمنية، إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كانت المساعدات ستستمر بالوتيرة نفسها في عهد ترامب الذي يقول إنه يريد إنهاء الحرب بسرعة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق الخميس إن بوتين سيرحب برغبة ترامب في إجراء اتصالات لكن حتى الآن لم تقدم طلبات رسمية، وأضاف أنه سيكون من الأنسب انتظار تولي ترامب منصبه أولا وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن ترامب يمكن أن يكون له دور حاسم في تحديد نتيجة الحرب المستمرة منذ 34 شهرا مع روسيا وأن يساعد في وقف بوتين.