في تقليد تراثي جميل.. مشايخ حلايب يهدون وزير الأوقاف "السيف والعصا"

كتب لؤى على

في لفتة مؤثرة وتكريم استثنائي من أهالي حلايب، أهدى الشيخ علي حسن هدل، شيخ مشايخ حلايب، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، "السيف" الذي يمثل إهداؤه تقليدًا تراثيًا عتيقًا ومتوارثًا لدى أهالي حلايب الكرام؛ تعبيرًا عن التقدير البالغ لضيفهم الذي يقلدونه السيف.

وفي لفتة أخرى معبرة عن التقدير والاحترام، أهدى الشيخ سليمان أبو كرار، شيخ قبيلة العلياب، "العصا" إلى الوزير، إذ تمثل العصا رمزًا عريقًا في حياة البادية للاعتماد عليها، كونها تعد رمزًا للقضاء والفصل بين الناس في الخصومات.

جدير بالذكر أن الشيخ مسعد أبو جرير، وهو أحد مشايخ سيناء، قد ألبس الوزيرَ "العباءة السيناوية" في نوفمبر الماضي عند زيارة مسجد الروضة بشمال سيناء إحياءً لذكرى شهدائه، في تعبير رمزي عن إكرام الضيف والحفاوة به.

من جانبه أعرب الوزير عن افتخاره العميق بهديتي السيف والعصا من أهالي حلايب الكرام، مؤكدًا أنه يعتبرهما من أرفع الأوسمة التي نالها.

ويأتي هذا التكريم النادر تأكيدًا لتلاحم أهالي المحافظات الحدودية مع المؤسسات الوطنية ورموزها، وحرصهم على التعبير عن امتنانهم من خلال الهدايا التي تعبر عن تقاليدهم وتراثهم الثري بثراء الأرض التي ينتمون إليها.