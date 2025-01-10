اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يناير 2025 10:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يشهد جهود قافلة صندوق تحيا مصر في حلايب وشلاتين

الجمعة، 10 يناير 2025 09:30 م
وزير الأوقاف يشهد جهود قافلة صندوق تحيا مصر في حلايب وشلاتين وزير الأوقاف يشهد جهود قافلة صندوق تحيا مصر
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قافلة صندوق تحيا مصر بمدينة حلايب خلال جولة ميدانية بعد أدائه لصلاة الجمعة مع أهالي مدينة حلايب، ثم توجه إلى مدينة شلاتين لاستكمال تفقد أعمال القافلة، مؤكداً على أهمية هذه المبادرات التى تساهم في رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية خاصّةً في المناطق النائية.

القافلة تتضمن 16 شاحنة محملة بـ 115 طنًا من المواد الغذائية الجافة، موزعة على 10 آلاف كرتونة، و 10 آلاف بطانية ولحاف، و5 آلاف قطعة ملابس جديدة، بالإضافة إلى تجهيز 25 عروسة أولى بالرعاية بكل مستلزمات الزواج.

جانب من جولة وزير الاوقاف
جانب من جولة وزير الاوقاف

 

خلال الجولة
خلال الجولة

 

قافلة صندوق تحيا مصر في حلايب وشلاتين
قافلة صندوق تحيا مصر في حلايب وشلاتين






مشاركة

وزير الاوقاف

جهود صندوق تحيا مصر

قافلة صندوق تحيا مصر فى حلايب وشلاتين



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة