وزير الأوقاف يشهد جهود قافلة صندوق تحيا مصر في حلايب وشلاتين

كتب مدحت وهبة

تفقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قافلة صندوق تحيا مصر بمدينة حلايب خلال جولة ميدانية بعد أدائه لصلاة الجمعة مع أهالي مدينة حلايب، ثم توجه إلى مدينة شلاتين لاستكمال تفقد أعمال القافلة، مؤكداً على أهمية هذه المبادرات التى تساهم في رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية خاصّةً في المناطق النائية.

القافلة تتضمن 16 شاحنة محملة بـ 115 طنًا من المواد الغذائية الجافة، موزعة على 10 آلاف كرتونة، و 10 آلاف بطانية ولحاف، و5 آلاف قطعة ملابس جديدة، بالإضافة إلى تجهيز 25 عروسة أولى بالرعاية بكل مستلزمات الزواج.



جانب من جولة وزير الاوقاف



خلال الجولة