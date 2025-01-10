سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 10- 1- 2025 فى الإسماعيلية

الإٍسماعيلية – صبرى غانم

ان سوق المستقبل لتجارة الخضروات والفاكهة فى مدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية يعتبر مركزًا حيويًا لتوزيع الخضاروات والفاكهة في محافظة الإسماعيلية، حيث يلبي احتياجات التجار والمستهلكين على حد سواء.

ورغم الاستقرار الحالي في الأسعار، فإنها قد تتأثر بعوامل مثل الطقس ومواسم الزراعة.

وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 10\1\2025 في سوق المستقبل بالإسماعيلية، أحد أكبر أسواق الجملة بالمحافظة، استقرارًا نسبيًا مع تفاوت بسيط في الأسعار بين الحد الأدنى والأقصى لبعض الأصناف.

وسجلت الطماطم سجلت أسعارًا تتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلوجرام، مما يشير إلى تراجع نسبي مقارنة بالأسابيع الماضية.

البطاطس تراوحت أسعارها بين 5 إلى 6 جنيهًا للكيلوجرام، مع توافر كميات كبيرة بالسوق.

البصل بلغ سعره بين 8 إلى 12.5 جنيهًا للكيلوجرام، حيث يعد من المنتجات الأساسية التي شهدت طلبًا متزايدًا.

الكوسة سجلت أسعارًا بين 7 إلى 13 جنيهًا للكيلوجرام، مع اختلاف في الجودة حسب الموردين.

الجزر (بدون عروش) تراوح سعره بين 3.5 إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.

الفاصوليا استقرت أسعارها بين 7 إلى 11 جنيهًا للكيلوجرام، ما يعكس استقرارًا ملحوظًا.

الباذنجان البلدي سجل أسعارًا بين 7 إلى 10 جنيهات، بينما بلغ سعر الباذنجان الرومي بين 6 إلى 9 جنيهات، والباذنجان الأبيض بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الفلفل شهد تنوعًا كبيرًا في أسعاره؛ حيث تراوح الفلفل الرومي البلدي والصوب بين 14 الى 18 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفلفل الحامي البلدي من 13 إلى 17 جنيهًا، والحامي صوب من 10 إلى 16 جنيهًا، أما الفلفل الملون (أصفر- أحمر- برتقالي) فقد تراوح بين 25 إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.

وتراوحت أسعار الملوخية بين 7 إلى 11 جنيهًا، بينما بلغ سعر الخيار (صوب) بين 15 إلى 18 جنيهًا والخيار البلدي بين 11 إلى17 جنيهًا للكيلوجرام.

القلقاس تراوح بين 15 إلى 18 جنيهًا، والبطاطا بين 3 إلى 6 جنيهات.

وشهد الثوم أعلى سعر بين المنتجات، حيث تراوح بين 70 إلى 90 جنيهًا للكيلوجرام، بينما سجل اللفت بين 3 إلى 5 جنيهات، والبنجر بين 6 إلى 9 جنيهات للكيلوجرام.

أسعار الفواكه المحلية اليوم الجمعة 10/1/2025

برتقال بلدي: تراوح سعر الكيلو ما بين 7 إلى 10 جنيهات.برتقال سكري: نفس السعر، من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

برتقال أبو سرة: من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

يوسفي: سجل الكيلو سعرًا بين 9 إلى 14 جنيهًا.

جوافة: بلغ سعر الكيلو ما بين 15 إلى 25 جنيهًا.

كنتالوب: تراوح الكيلو ما بين 9 إلى 12 جنيهًا.

مانجو كيت: سجل سعرًا بين 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

تفاح مستورد: تراوح سعر الكيلو ما بين 50 إلى 100 جنيه.

تفاح جولدن: تراوح بين 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تفاح سوري/لبناني: نفس السعر، من 40 إلى 65 جنيهًا.

خوخ مستورد: بلغ سعره ما بين 40 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

برقوق مستورد: تراوح سعر الكيلو ما بين 45 إلى 80 جنيهًا.

قشطة بلدي: تراوح سعر الكيلو ما بين 30 إلى 45 جنيهًا.

الكاكا يتراوح سعرها من 20 إلى 30 جنيه للكيلو.

الرومان يتراوح سعره من 20 إلى 30 جنيه للكيلو.

يُشار إلى أن الأسعار قد تختلف قليلًا حسب جودة المنتج والموقع داخل السوق، مع توقع انخفاض طفيف في الأسعار خلال الفترة المقبلة مع زيادة التوريد المحلي ودخول مواسم الحصاد.