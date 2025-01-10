حياة كريمة بأسوان.. قرب إنهاء التغطية الكاملة للصرف الصحي فى كل منزل بالمحافظة

أسوان- صلاح المسن

قطعت الدولة مؤخرا شوطا كبيرا في البنية التحتية، لتحقيق المستهدف، ومن القطاعات التي تشهد الأعمال فيها تسارعا ملحوظا، هي قطاع الصرف الصحي، حيث يتم تنفيذ المشروعات لدعم وتطوير منظومة خدمات توصيل الصرف الصحى بمختلف القرى والنجوع بمحافظة أسوان، من خلال مبادرة حياة كريمة، حيث من المستهدف تغطية كافة القري بخدمة الصرف الصحي، وتم إنهاء العديد من المشروعات وإنشاء محطات وشبكات للصرف الصحي بمختلف القري.

وتم توصيل خدمات الصرف الصحى لـ101 قرية ضمن المبادرة الرئاسية ونسبتها 92 % من القرى بمحافظة أسوان، ويتبقى 16 قرية بالمرحلة الثانية، وتم دفع معدلات العمل بها.

وفي مدينة أسوان، من المقرر أن يتم تنفيذ مشروع متكامل لإحلال وتجديد شبكات وخطوط الصرف الصحى على مستوى منطقتى السيل الجديد والريفى بالكامل، بمدينة أسوان، من خلال إنشاء محطة جديدة للصرف بقدرة 20 ألف م3 / يوم وذلك من خلال شركة صرف القاهرة الكبرى والتى تم تكليفها، لتنفيذ الدراسة والتصميم لهذا المشروع الحيوى والطرح بقيمة مالية تقديرية تصل إلى 100 مليون جنيه ، وهذا المشروع تصل أطواله الإجمالية إلى 12 كم بدءاً من شارع 1 إلى شارع 11 بالسيل الجديد والريفى ، ومن بينها خط الصرف بقطر 1200 مللى ليكون ذلك بمثابة الحل النهائى الذى يساهم فى القضاء على مشاكل الصرف الصحى المتكررة ، وبالتالى تخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين المقيمين بهذه المناطق الحيوية .

كذلك تنفيذ عملية إحلال وتجديد خط الصرف الصحى بمنطقة خور عواضه بمدينة أسوان، بطول 2 كم ، وعمق 3 أمتار ، وبقطر 500 مللى حتى يتم تفادى منسوب المنازل المنخفض عن الطريق مما يساهم بذلك فى القضاء على مشكلة الصرف الصحى بالمنطقة .

كما تم تشكيل لجنة فنية متخصصة للمرور على النقاط الساخنة التى تشهد مشاكل متراكمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى داخل مركز ومدينة أسوان لسرعة التدخل ووضع الحلول العاجلة والجذرية .

كما تنفذ الأعمال بمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى بنبان والرقبة بمركز دراو، وتم اتخاذ إجراءات سريعة لإستكمال المشروع، لإدخال خدمات الصرف الصحى لـ 50 ألف مواطن ومواطنة داخل 5 قرى وهى بنبان قبلى وبحرى والرقبة الشرقية والغربية، بالإضافة إلى قرية المنصورية، والمشروع يشمل إنشاء محطة للمعالجة بطاقة 7/10 ألف م3/ يوم ، بجانب إنشاء 7 محطات رفع ، فضلاً عن شبكات وخطوط طرد بإجمالى 76 كم، وتم تكثيف الجهود وزيادة فرق العمل بكل المواقع للعمل على مدار اليوم ، و إعداد جدول ومخطط زمنى يشمل كافة الأعمال الجارية والمتبقية ، وأيضاً نسب التنفيذ ومواعيد الإنتهاء منها ، علاوة على أساليب التمويل والدعم المادى المطلوبة لضمان الإنتهاء من المشروع بالكامل خلال 5 أشهر .

كذلك البدء فى استكمال أعمال مشروع إدخال منظومة الصرف الصحى لقرى أبو الريش بحرى وقبلى، والذى كان من المشروعات المتعثرة، ومتوقف العمل فيه منذ عام 2010، فقد بدأت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى هذا المشروع الحيوى من خلال الدفع بالمعدات والمستلزمات الفنية لخدمة أهالى هذه القرى.



مشروعات صرف صحي بقري ومدن أسوان



مشروعات صرف صحي بقري ومدن أسوان



مشروعات صرف صحي بأسوان



صرف صحي بقري ومدن أسوان



مشروعات صرف صحي بقري ومدن أسوان (5)



مشروعات صرف صحي بقري ومدن أسوان (6)



مشروعات صرف صحي بقري ومدن أسوان (7)



مشروعات صرف صحي بقري ومدن أسوان (8)