تعرف على إنجازات مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة قناة السويس خلال عام

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد مركز جامعة قناة السويس لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة خلال عام 2024 نشاطًا حافلًا بالإنجازات، حيث قدم خدمات متعددة لنحو 523 طالبًا وطالبة من ذوي الهمم.

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ذوي الهمم وتوفير بيئة تعليمية واجتماعية دامجة لهم.

وقد تأسس المركز في يونيو 2022 بعد توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة وهيئة الأمديست الممثلة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

أوضح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة بذلت جهودًا كبيرة في تطوير المركز، حيث تم تعديل وتجهيز الإنشاءات الهندسية بما يتناسب مع احتياجات الطلاب ذوي الهمم.

تضمنت هذه الجهود إنشاء مطالع "رامبات" وفق كود الإتاحة الدولي لتسهيل استخدام الكراسي المتحركة، وإعادة تصميم البنية الداخلية للمركز بما يتناسب مع الإعاقات المختلفة، فضلًا عن توفير المرافق المناسبة و المسطحات الأخضر أمام المدخل.

كما أشار رئيس الجامعة إلى تجهيز المركز بالأثاث المكتبي وأحدث أجهزة الحاسب الآلي والوسائل التعليمية الإلكترونية بالتعاون مع هيئة الأمديست، حيث اكتملت التجهيزات في مايو 2024.

ومن جانبه ، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المركز لعب دورًا محوريًا في تذليل العقبات أمام الطلاب ذوي الهمم لتحقيق التفوق الأكاديمي.

تم توفير المناهج الدراسية بصيغ قابلة للطباعة بطريقة برايل، مع توزيع أدوات تعليمية وأجهزة حاسب آلي ناطقة للطلاب المكفوفين.

كما أُعيدت طباعة مقررات كلية الألسن بمختلف اللغات الأجنبية وتوزيع أجهزة لابتوب حديثة.

وشدد الدكتور عبد النعيم على أهمية الجهود المبذولة في توعية أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكيفية التعامل مع زملائهم من ذوي الهمم، ما ساهم في تعزيز بيئة جامعية دامجة ومتكاملة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، نظم المركز العديد من الفعاليات لتعزيز اندماج الطلاب في المجتمع الجامعي.

أُقيم إفطار جماعي للطلاب وذويهم ، حيث تم توزيع كوبونات مالية لشراء ملابس العيد.

أطلق المركز أيضًا قافلة طبية شاملة للكشف على الطلاب وأسرهم وتقديم العلاج المجاني لهم.

أوضح الدكتور سامح عباس، مدير المركز، أن المركز يحرص على تأهيل الطلاب ذوي الهمم للمساهمة في سوق العمل. تم عقد دورات تدريبية وورش عمل للتعريف بحقوق ذوي الإعاقة، تضمنت توعية الطلاب غير ذوي الإعاقة بقضايا زملائهم وتشجيعهم على التطوع.

كما أُقيمت ورشة عمل مع أولياء الأمور لتوفير الدعم اللازم خلال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى ورشة تعريف بقانون حقوق ذوي الإعاقة لعام 2018 بالتعاون مع هيئة الأمديست.

تميز عام 2024 أيضًا بعدد من الفعاليات الكبرى التي استضافها المركز، أبرزها افتتاح المركز رسميًا في 9 أكتوبر بحضور وفد من هيئة الأمديست الأمريكية ورئيس الجامعة الدكتور ناصر مندور.

شهد الحفل تقديم فقرات فنية أظهرت مواهب الطلاب ذوي الهمم وحظيت بتقدير كبير.

كما نظم المركز أسبوعًا كاملًا تحت مظلة مبادرة "تمكين" للتوعية بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة، حيث عُقدت فعاليات لتعزيز الدمج الجامعي لهم.

واختتم الدكتور ناصر مندور حديثه بالإشادة بالدور الرائد للمركز، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في دعم طلابها من ذوي الهمم لتحقيق التميز والاندماج الكامل في الحياة الجامعية والمجتمع.

