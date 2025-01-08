رئيس جامعة قناة السويس وقنصل الصين يفتتحان معمل الصوتيات بمعهد كونفوشيوس

الإسماعيلية -صبرى غانم

شهد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، افتتاح معمل الصوتيات الجديد بمعهد كونفوشيوس، بحضور القنصل العام الصيني بالإسكندرية يانج يي، والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية.

يشرف على معمل الصوتيات الجديد بمعهد كونفوشيوس، الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور حسن رجب المدير التنفيذي المصري للمعهد ، والسيد ما وين بوه المدير التنفيذي الصيني للمعهد.

شارك في الافتتاح نواب رئيس الجامعة، الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الألسن.

وخلال الإفتتاح ، أعرب الدكتور ناصر مندور عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن المعمل الجديد يُعد إضافة نوعية لجامعة قناة السويس، حيث يتيح إجراء اختبارات إجادة اللغة الصينية HSK و HSKk في بيئة تعليمية متطورة تدعم التفاهم الثقافي بين الشعبين المصري والصيني.

وأضاف "مندور" أن تجهيز المعمل تم في وقت قياسي، ليعكس التزام الجامعة بدعم طلابها بأحدث الوسائل التعليمية، مشيدًا بدور معهد كونفوشيوس في تعزيز التعاون الأكاديمي بين مصر والصين.

هذا وأكد القنصل الصيني يانغ يي على أهمية المعمل كوسيلة لدعم تبادل الخبرات بين البلدين، مشيدًا بالدور الريادي لجامعة قناة السويس في تطوير الشراكات الأكاديمية والثقافية مع الصين، لافتاً إلى أن المعمل الجديد يُعد نقلة نوعية في تقديم اختبارات دقيقة بجودة عالية تلبي المعايير الدولية.

ومن جانبها ـ أشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إلى أن تجهيز المعمل تم وفق لأحدث التقنيات العالمية لدعم تعلم اللغة الصينية، مؤكدة أن المعمل يمثل خطوة محورية في تعزيز قدرات الطلاب وإعدادهم للاختبارات الدولية، بما يدعم فرصهم التعليمية والمهنية.

وبدوره، أوضح الدكتور حسن رجب، مدير معهد كونفوشيوس، أن المعمل استُخدم لأول مرة لإجراء اختبارات مهارات التحدث والاستماع ضمن اختبارات HSKK، حيث شارك 123 طالبًا في جميع المستويات.