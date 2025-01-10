ترامب عن قضية الممثلة الإباحية: سأستأنف على الحكم من أجل كرامة الرئاسة

كتبت : نهال أبو السعود

حالة من الترقب تسود وسائل الاعلام الامريكية مع بقاء ساعة على النطق بالحكم في قضية أموال الصمت المتهم فيها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز خلال استعداده للحملة الرئاسية عام 2016 للتستر على علاقة مزعومة جمعتهما.

أشارت وكالة اسوشيتد برس الى ان الرئيس المنتخب سيحقق سابقة تاريخية جديدة بعد النطق بالحكم في قضية ترامب والممثلة الاباحية بغض النظر عن نتيجته، فسيكون أول رئيس سابق أو رئيس منتخب يدان بارتكاب مخالفات جنائية، رغم ان القاضي المعني بالقضية خوان ميرشان أعلن سابقا أنه لا يخطط لمنح ترامب وقتا في السجن او اخضاعه لفترة مراقبة.

هل سيحضر ترامب الحكم شخصيًا؟

مطلوب من ترامب حضور الحكم، لكن القاضي خوان ميرشان أعطاه خيار الحضور افتراضيًا أو شخصيًا. في أمر صادر في 3 يناير، حيث قال إنه سيسمح بالخيار الافتراضي لمعالجة المخاوف بشأن فرض مطالب كبيرة على ترامب بينما يستعد لرئاسته.

ولم يستجب فريق انتقال ترامب لطلب صحيفة USA TODAY للتعليق على ما إذا كان الرئيس المنتخب يخطط للحضور افتراضيًا أم شخصيًا. ومع ذلك، قال المدعون من مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج في ملف قدموه إلى المحكمة العليا الأمريكية يوم الخميس، إن ترامب سيحضر افتراضيا عبر الفيديو.

وكتب دونالد ترامب يوم الخميس على موقع Truth Social فيما يتعلق بقرار المحكمة العليا: "أقدر الوقت والجهد الذي بذلته المحكمة العليا للولايات المتحدة في محاولة معالجة الظلم الكبير الذي لحق بي من قبل القاضي بالإنابة المتضارب للغاية، والذي لم يكن ينبغي السماح له بمحاكمة هذه القضية" في إشارة الى ميرشان.

وتابع: " صرح كل باحث قانوني، بشكل لا لبس فيه، أن هذه قضية لم يكن ينبغي رفعها أبدًا. لم تكن هناك قضية ضدي. بعبارة أخرى، أنا بريء من جميع التهم المزيفة التي اختلقها القاضي. لم يكن هذا سوى تسليح نظام العدالة لدينا ضد خصم سياسي. ولم يحدث شيء من هذا القبيل في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا ينبغي السماح بحدوثه مرة أخرى. وحتى يومنا هذا، أصدر هذا القاضي شديد التورط في السياسة والفساد أمراً بمنعي من الحديث، وهو ما يحرمني من حقي الذي يكفله لي التعديل الأول من الدستور في الحديث عن جوانب بالغة الأهمية في هذه القضية. ومن أجل كرامة الرئاسة، سأستأنف هذه القضية، وأنا على ثقة من أن العدالة سوف تنتصر. ولن تشتت انتباهنا بقايا حملات مطاردة الساحرات التي تشن ضدي، في حين نتحد ونجعل امريكا عظيمة مرة أخرى!"