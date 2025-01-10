بعد البن.. الجفاف يهدد محصول فول الصويا في البرازيل

فاطمة شوقى

تعانى البرازيل من موجة جفاف شديدة ، أثرت بشكل واضح على محصول البن ، والآن يحد الطقس الجاف من نمو فول الصويا في البرازيل مما يضع المزارعين هناك في حالة تأهب ، حسبما قالت صحيفة لا اكسبانثيون المكسيكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوقعات لمحصول فول الصويا في عام 2025 في البرازيل، أكبر منتج ومصدر في العالم، حوالي 170 مليون طن متري، ولكن الإنتاج في ريو جراندي دو سول، حيث كانت الأمطار نادرة، ضروري لتحقيق الهدف ، رقم قياسي، وفقًا لبعض شركات الاستشارات الخاصة.

وقالت عالمة الأرصاد الجوية الزراعية لوآنا كاردوسو من وكالة الزراعة في ريو جراندي دو سول "لقد مرت بعض المناطق بأكثر من 15 أو 20 يوما دون هطول أمطار كبيرة، وبدأ نمو فول الصويا يتأثر إلى حد ما".

ويمكن أن تحصد الولاية، التي تقع على الحدود مع الأرجنتين وتعد من كبار منتجي الحبوب وتعاني من الجفاف، أكثر من 20 مليون طن، وقالت كاردوسو "نحن لم نصل بعد إلى فترات الحصاد الحرجة ـ لكننا في حالة تأهب".

وقالت خبيرة الأرصاد الجوية الزراعية في هيئة المناخ الريفي لودميلا كامباروتو إنه من غير المتوقع هطول أمطار في المنطقة الشمالية الغربية من الولاية، وهي واحدة من أهم المناطق، خلال الأيام الـ12 إلى 15 المقبلة.



وكان الجفاف في البرازيل أدى إلى انخفاض إنتاج محصول البن ، وذكرت شركة كوكسوب، وهي تعاونية البن الرئيسية في البرازيل، أن الجفاف في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية أدى إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل.



وأفادت التعاونية أيضًا أن أشجار البن تعاني من الإجهاد المائي أيضا فى بعض الأوقات مثلما حدث فى الفيضانات الأخيرة وتعرضها لأمطارًا كبيرة خلال الـ 120 يومًا الماضية، ويشهد اقتصاد العملاق الأمريكى الجنوبى جفافا هائلا جعل الهواء في ساو باولو.

