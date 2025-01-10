المسرح الرومانى برأس البر مزار مجانى.. ملتقى الرياضات ووجهة النزهة العائلية

دمياط - هيثم مراد

واحدا من الإمكان التي حققت نجاحا كبيرا فى جذب الأسرة، مشروع مهم استقبلته محافظة دمياط وتحديدا مدينة رأس البر في الآونة الأخيرة، بات المتنزه الأكثر زيارة داخل دمياط خلال بضعة أشهر من افتتاحه رسميا، المسرح الروماني برأس البر مزار مجاني يخطف الانتباه.

أقيم مشروع المسرح الروماني في رأس البر ضمن فعاليات المشروع القومي لتطوير منطقة اللسان داخل المدينة، تم إنشاؤه على مساحة 7000 متر، وبلغت سعة المسرح 750 فردا، تضمن المشروع أيضا إنشاء ساحة واسعة يحرم المسرح الروماني في راس البر لاستقبال محبي رياضة الاسكيت، فضلا عن وجود ممشي بطول البحر من مخصصا لزوار المنطقة، شهد المشروع أيضا تنفيذ جسر خرساني يطول 400 متر لحماية المنشآت المطلة على البحر مباشرة أثناء نوات الأمطار المحتملة، كما أنها أتاحت فرصة أكبر أمام هواة الصيد الباحثين عن أصناف معينة من الأسماك والتي تجدها في هذا المكان على وجه التحديد.

المسرح الروماني في راس البر، متنزه مجاني يفتح أبوابه بشكل مستمر أمام زوار المدينة، هو قبلة العائلات، كما أنه أصبح عامل جذب لحركة السياحة الداخلية.

أكثر من 250 ألف شخص قاموا بزيارة المسرح الروماني في راس البر منذ افتتاحه رسميا منتصف العام الحالي، ليسجل بذلك المركز الأول بين مزارات المدينة من حيث استقبال الزوار.

لم يتوقف زيارة الأهالي لهذا المكان على فصل الصيف فقط، البعض حرص على زيارته مع بدء فصل الخريف، أجواء الطقس الرائعة التي تعيشها محافظة دمياط بشكل عام ورأس البر.

بشكل خاص، ساهمت في ارتفاع نسب زيارة المدينة لاسيما المسرح الروماني، والذي يقصده الجميع لالتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بخدمات المنطقة مجانا.



تطوير اللسان في راس البر



ممشي اللسان في راس البر