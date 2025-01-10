افتتاح فرع جديد لسوق اليوم الواحد بمحافظة سوهاج

كتب مدحت وهبة

فى إطار توجهات القيادة السياسية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تم افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة طما بمحافظة سوهاج، بمشاركة عدد كبير من التجار والشركات المتخصصة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسواق اليوم الواحد تأتى ضمن جهود الوزارة للتوسع فى إقامة المنافذ والأسواق المتنقلة والثابتة بالمحافظات المختلفة، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، بما يعزز من استقرار السوق المحلى ويحسن من القدرة الشرائية للأسر المصرية، لافتا أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع الجهات المختلفة لضمان جودة السلع المعروضة والتزامها بالمواصفات المطلوبة.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن هذه الأسواق تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، حيث تسهم فى دعم الاقتصاد المحلى، وتوفير فرص عمل، وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات، مؤكدًا استمرار خطة تعميم هذه الأسواق فى كافة أنحاء الجمهورية لافتا أن الوزارة ستواصل العمل على تحسين الخدمات التموينية وتوفير السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائى لجميع المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور سامح فاروق تونى، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن السوق يضم مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية، بما فى ذلك اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، الأسماك، الزيوت، الأرز، السكر، المكرونة، الخضر والفاكهة، كما شاركت فى المعرض شركات كبرى مثل الشركة المصرية لتجارة الجملة، شركة تسويق الأرز، مصنع الزيوت والهدرجة، ومطاحن مصر العليا

وأشار وكيل الوزارة إلى أن السوق يوفر أيضًا صرف السلع التموينية المدعمة لحاملى البطاقات التموينية، بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% عن السوق المحلى، ما يخفف العبء عن الأسر ويضمن توفير احتياجاتها الأساسية بأسعار مناسبة.