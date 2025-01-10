إعفاء مديرى الطوارئ والأقسام الداخلية بمستشفى الكرنك الدولى من مناصبهم

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى الدكتور محمد شعبان مدير فرع هيئة الرعاية بالأقصر، يرافقه عدد من قيادات الفرع جولة مرورية مفاجئة بعد منتصف الليل لمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة بالأقصر، بهدف متابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية في الساعات المتأخرة من الليل بالأقسام المختلفة بالمستشفى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.

وأسفرت الجولة عن إعفاء مدير الطوارئ ومديري الأقسام الداخلية بالمستشفى عن مهامهم الإدارية، فضلاً عن خصم حافز الجدارة لمسئول الصيدلية بفترة السهرة بالطوارئ، وذلك لتقاعسهم عن تأدية المهام الموكلة لهم وعدم الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة، مما قد يؤثر سلبا على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما وجه الإدارات المعنية باتخاذ اللازم لوضع خطة تصحيحية فورية.

وتأتي تلك القرارات في إطار توصيات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على الالتزام بتقديم خدمات الرعاية الصحية بأعلى جودة، واتخاذ إجراءات ادارية مشددة ضد المخالفين والعمل على رفع الكفاءة التشغيلية بالمنشآت الصحية.

وكان قد قام الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع، يرافقهما الدكتور محمد حسني مدير إدارة الرعاية الأولية بالفرع، بزيارة تفقدية لمركز طب أسرة الطود ، إحدى منشآت الرعاية الأولية بالفرع، حيث هدفت هذه الزيارة لمتابعة سير العمل في المركز، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين، والتأكد من تلبية احتياجاتهم.

وخلال الزيارة، تم تفقد كافة أقسام المركز ,بدء من ساحة إنتظار المرضى وال cmo ،والصيدلية، ومختلف العيادات بالمركز ، وصولاً إلى قسم الأشعة حيث اطمئن على مؤشرات الأداء بالقسم وانعكاسها على توفير عناء الانتقال والإحالة إلى المستشفيات للمنتفعين ، فضلاً على اطمئنانه على تفعيل سياسة ال(no show) بالحجز لإتاحة الخدمات لأكبر عدد ممكن من المتعاملين بالمركز.