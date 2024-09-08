اليوم السابع
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مصرع سيدة فى حريق منزل بالشرقية

الأحد، 08 سبتمبر 2024 11:22 ص
مصرع سيدة فى حريق منزل بالشرقية حريق منزل - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقيت سيدة مصرعها؛ إثر نشوب حريق في منزل بدائرة قسم أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بأحد المستشفيات والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بدائرة قسم أول الزقازيق.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما أسفر الحريق عن مصرع السيدة "ج م ل" 58 عاما، والتي توفيت  جراء الحريق.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب الحريق في شقه من الخشب بالطابق الرابع من المنزل المكون من 4 طوابق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 







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