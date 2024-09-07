مدرسة النيل ببورسعيد تكشف استعدادات بداية العام الدراسى الجديد غدا.. صور

بورسعيد - محمد عزام

كشفت الدكتورة لمياء عادل، مديرة مدرسة النيل المصرية الدولية فرع بورسعيد، عن خطة استقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2024/2025 غدا الأحد، موضحة أن المدرسة انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بالدراسة وتدريب المعلمين جيدا على استراتيجيات التعليم الحديثة.

وقالت "لمياء"، إنه يجري استقبال الطلاب بكلمة ترحيب في طابور الصباح، ومجموعة من الأنشطة المتنوعة الترفيهية والرياضية.

وأضافت أنه جرى الانتهاء من إعداد قوائم الفصول وتوزيع الجداول على الطلاب والمعلمين، لافتة إلى اهتمام المدرسة بتنظيم رحلات متنوعة لتنمية مهارات الطلاب، وتطوير قدراتهم على عرض المعلومات وتحليل البيانات.

ونوهت إلى أن الإدارة تحرص على توفير بيئة تعليمية جذابة لهم، من خلال انتقاء أفضل المعلمين وتدريبهم على استراتيجيات التعليم الحديثة وطرق تقييم الطلاب، موضحة أن نظام النيل التعليمي نظام متميز ومتفرد.

وأشارت إلى أن تدريبات المعلمين اشتملت على تدريبات متخصصة في كل مادة دراسية، خاصة مع تسكين معلمين جدد، لافتة إلى وجود تواصل دائم مع أولياء الأمور لمتابعة تطور مستوى الطالب.



إحدى القاعات



استعدادات العام الجديد



الاستعدادات



الفناء



المدرسة



المقاعد



المكتبة



تزيين الابواب



جانب من احدي القاعات



جانب من المكتبة



قاعة



لوحات