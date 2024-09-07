اليوم السابع
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مدرسة النيل ببورسعيد تكشف استعدادات بداية العام الدراسى الجديد غدا.. صور

السبت، 07 سبتمبر 2024 11:37 م
مدرسة النيل ببورسعيد تكشف استعدادات بداية العام الدراسى الجديد غدا.. صور مدرسة النيل ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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كشفت الدكتورة لمياء عادل، مديرة مدرسة النيل المصرية الدولية فرع بورسعيد، عن خطة استقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2024/2025 غدا الأحد، موضحة أن المدرسة انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بالدراسة وتدريب المعلمين جيدا على استراتيجيات التعليم الحديثة.

وقالت "لمياء"، إنه يجري استقبال الطلاب بكلمة ترحيب في طابور الصباح، ومجموعة من الأنشطة المتنوعة الترفيهية والرياضية.

وأضافت أنه جرى الانتهاء من إعداد قوائم الفصول وتوزيع الجداول على الطلاب والمعلمين، لافتة إلى اهتمام المدرسة بتنظيم رحلات متنوعة لتنمية مهارات الطلاب، وتطوير قدراتهم على عرض المعلومات وتحليل البيانات.

ونوهت إلى أن الإدارة تحرص على توفير بيئة تعليمية جذابة لهم، من خلال انتقاء أفضل المعلمين وتدريبهم على استراتيجيات التعليم الحديثة وطرق تقييم الطلاب، موضحة أن نظام النيل التعليمي نظام متميز ومتفرد.

وأشارت إلى أن تدريبات المعلمين اشتملت على تدريبات متخصصة في كل مادة دراسية، خاصة مع تسكين معلمين جدد، لافتة إلى وجود تواصل دائم مع أولياء الأمور لمتابعة تطور مستوى الطالب.

احدي القاعات
إحدى القاعات

 

استعدادات العام الجديد
استعدادات العام الجديد

 

الاستعدادات
الاستعدادات

 

الفناء
الفناء

 

المدرسة
المدرسة

 

المقاعد_1
المقاعد

 

المكتبة_2
المكتبة

 

تزين الابواب_1
تزيين الابواب

 

جانب من احدي القاعات
جانب من احدي القاعات

 

جانب من المكتبة
جانب من المكتبة

 

قاعة
قاعة

 

لوحات
لوحات

 

مكتية_1
مكتية

 







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