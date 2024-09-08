ضبط لصوص سرقوا مجوهرات في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (أسيوط - الدقهلية - بنى سويف) من ضبط (عاملين "لهما معلومات جنائية").. لقيامهما بسرقة (مشغولات ذهبية – أجهزة كهربائية) من داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة القوصية.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لعلمهما بإعتياد مالكة الشقة السفر على فترات ، وأرشدا عن جزء من المسروقات بمسكنهما والباقى من المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (عامل "له معلومات جنائية " مقيم بدائرة المركز) تم ضبطه و بحوزته باقى المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (فرد محلى ، 2 سلاح أبيض) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" متخذين من دائرة مركز شرطة المنزلة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وإعترفوا بإرتكابهم عدد (10) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.وضبط (3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية) حال قيامهم بسرقة قطعة حديدية من أحد الكبارى كائن ببندر الجمالية ، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الحديد من الكبارى والحدائق العامة.. وأقروا بإرتكابهم واقعتى سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيىء النية" (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية" ) أمكن ضبطه والمسروقات.

وضبط (شخصين"لهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة نقل "مبلغ بسرقتها" محمل عليها (عدد من سلالم الألوميتال) وعثر بحوزتهما على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات – عدد 20 مفتاح مصطنع) وأقرا بقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" من خلال إستخدام سيارة "ميكروباص" لرصد السيارات قبل سرقتها ، وإعترفا بإرتكاب واقعة سرقة سيارة "ملاكى" ، والتصرف فيها بالبيع لعميل سئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة أسيوط) تم ضبطه ، وبإرشادهما تم ضبط السيارتين المستولى عليهما والسيارة الميكروباص المستخدمة فى الوقائع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.