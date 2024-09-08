اليوم السابع
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ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه

الأحد، 08 سبتمبر 2024 10:56 ص
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه دولار - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (4 ملايين جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







جرائم الأموال العامة

جريمة تجارة العملة

تجارة العملة

قضايا الإتجار




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