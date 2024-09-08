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شهيد و3 مصابين جراء قصف إسرائيلى استهدف منزلا فى مخيم جباليا شمال قطاع غزة

الأحد، 08 سبتمبر 2024 10:26 ص
شهيد و3 مصابين جراء قصف إسرائيلى استهدف منزلا فى مخيم جباليا شمال قطاع غزة قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن سقوط شهيد و3 مصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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