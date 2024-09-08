سقوط المتهم بسرقة المتعلقات الشخصية من المواطنين

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (قائد سيارة "تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى") بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامه بالاستيلاء على (هاتف محمول- حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى) من إحدى السيدات حال استقلالها السيارة رفقته أثناء توصيلها لأحد الأماكن بدائرة القسم.. وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه وجزء من المبلغ المالى لقيامه بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (خفير بإحدى الشركات وعاملى حدادة "لـ 2 منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة ملاكى" قيادة وملك أحدهم" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، مُحمل عليها (عدد من أعمدة الإنارة) وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات أقر الخفير بسرقتها من داخل الشركة محل عمله وبيعها للآخرين.. وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها داخل ورشة حدادة كائنة بدائرة القسم خاصة بعاملان الحدادة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة دراجة نارية "إسكوتر" من أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة المرج حال ترك مفتاح التشغيل بها سهواً وبداخلها متعلقاته الشخصية.. وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها وبداخلها المتعلقات الشخصية.



ونجحت الجهود بضبط تشكيل عصابى مكون من (8 عناصر إجرامية "لـ3 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.. وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش - 6 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية لمخدرى "الهيروين ، الآيس" - 3 ميزان حساس– مبلغ مالى حصيلة نشاطهم الإجرامى) وضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة شبرا خيت.. وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 بنادق خرطوش- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى حصيلة نشاطهم الإجرامى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.