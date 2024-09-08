"حزب الله" يطلق رشقة صواريخ مكثفة في اتجاه إصبع الجليل شمال إسرائيل

وكالات

أفادت مراسلة RT بأن "حزب الله" اللبناني أطلق صلية صاروخية مكثفة من لبنان باتجاه كريات شمونة ومستوطنات محيطة في اصبع الجليل شمال إسرائيل.

وأفادت مراسلتنا بانفجار صواريخ اعتراضية أطلقتها القبة الحديدية في أجواء مدينة الخيام فى القطاع الشرقي.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة كريات شمونة ومحيطها للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ.

ويأتي ذلك تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب اللبنانى على مستوى منخفض. حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة عيترون جنوب لبنان.