اليوم السابع
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الأحد، 08 سبتمبر 2024 08:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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جهاز الأمن الوطنى فى العراق يعتقل 5 متهمين بالغش الإلكترونى.. اعرف التفاصيل

الأحد، 08 سبتمبر 2024 08:00 ص
جهاز الأمن الوطنى فى العراق يعتقل 5 متهمين بالغش الإلكترونى.. اعرف التفاصيل الأمن العراقى - أرشيفية
وكالات

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اعتقلت قوة من جهاز الأمن الوطنى فى العراق خمسة متهمين بالغش الإلكتروني في محافظتى البصرة والأنبار أثناء أداء امتحانات الدور الثانى.

وأوضح بيان للجهاز أن أحد المتهمين يعد المصدر الرئيس لسماعات الغش الإلكتروني في البصرة وأن السلطات تمكنت من إلقاء القبض عليه قبل محاولته الهروب خارج البلاد.

وذكر البيان أن متهما آخر في محافظة الأنبار كان يؤدي الامتحان بديلا عن الطالب المسجل لدى المدرسة من خلال تزوير البطاقة الامتحانية والهوية. وضبطت السلطات سماعات غش إلكتروني بحوزة ثلاثة آخرين استخدموها أثناء أداء الامتحان.

وقد أحالت السلطات المتهمين الخمسة إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.







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