تعرف على مساحة كفر الشيخ وإنتاجها من المحاصيل والحيازات

كفر الشيخ- محمد سليمان

تتميز محافظة كفر الشيخ عن بقية المحافظات بإنتاجها العديد من المحاصيل ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لمصر، فتحتل المركز الأول في إنتاج الأرز والقطن وبها محطة للبحوث الزراعية، تستنبط أصناف جديدة من المحاصيل وخاصة الذرة والأرز والقطن والقمح تتحمل التغيرات المناخية، وقلة المياه، وخلال السطور التالية نتعرف على مساحة المحافظة وانتاجها من كافة المحاصيل ومساحات الحيازات وعدد الجمعيات الزراعية، وتحرص المحافظة بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي على زيادة انتاجية المحافظة من كافة المحاصيل بزراعة الأصناف الجديدة وتوعية المزارعين بطرق الزراعة الحديثة من خلال ندوات ومدارس الحقل.

مساحة المحافظة:

المساحة الكلية: 819054 فدان.

المساحة المنزرعة: 551469 فدان.

* أراضي منزرعة:

o داخل الزمام:438925 فدان.

o خارج الزمام:112544 فدان.

* إنتاج المحافظة من المحاصيل الرئيسية:

o القطن: 632977.9 قنطار.

o القمح:3766263 أردب.

o الذرة: 1736483 طن.

o الأرز:1282649 طن.

o البرسيم المستديم: 5484561.30أردب.

o البنجر: 2252967.80 طن.

o الشعير : 3401.2 أردب.

o الكتان : 3555.5 كيلو.

o الذرة الصيفى : 97029.4 طن

* إنتاج المحافظة من الخضروات الرئيسية:

o البطاطس: 36835.39 طن.

o البصل: 53082.09 طن.

o الثوم : 84.36 طن.

o الطماطم: 128197.8 طن.

o الباذنجان: 7166.52 طن.

o البسلة:12285.85 طن.

o قرنبيط:9958.23طن.

o كرنب:27655.2طن.

o خيار :59677.56طن.

o كوسة:7306.2طن.

o فلفل:16325.1 طن.

o خس:5539.41 طن.

o فول أخضر : 5886.76 طن.

o فول جاف : 777322.82 أردب.

o بطيخ جورمه : 4483902 طن.

* إنتاج المحافظة من الفاكهة الرئيسية:

o الموالح: 82754 طن.

o الجوافة: 11164 طن.

o البلح: 585226.94 طن.

o القصب:3109.3 طن.

o التفاح: 12 طن.

o المانجو :6923 طن.

o العنب : 370 طن

o البطيخ الحلو:44839.2 طن.

* محاصيل أخرى:

o لوف: 1617945 كوز.

o الياسمين:89.74 طن.

o كركديه:7046.8 طن.

o السمسم:231.16 طن.

o الكراوية : 1 طن.

عدد الجمعيات والحيازات بالمحافظة

* عدد الجمعيات التعاونية: 249 جمعية.

* عدد الجمعيات التعاونية إصلاح زراعى: 59 جمعية.

* عدد الجمعيات المركزية المشتركة: 11 جمعية.

* عدد الجمعيات النوعية: 13 جمعية.

* عدد الجمعيات التعاونية الزراعية ( إئتمان + إصلاح +مراقبة ) 319 جمعية.

* عدد أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية : 308803 عضو.

* عدد الوحدات الزراعية 367 وحدة.

* عدد الإدارات الزراعية: 22 إدارة.

* عدد الحيازات الزراعية : 308.803 حائز.

مزارع البيض وانتاجها

عدد المزارع 30 مزرعة تابعة لوزارة الزراعة

الكمية المنتجة:86.230.000 بيضة

إنتاج المحافظة من بيض المائدة" إصلاح زراعي"

عدد المزارع : مزرعة واحدة

إنتاجها من البيض: 15356950 بيضة



انتاج المحافظة من الفاكهة ومحاصيل خرى والبيض