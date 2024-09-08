تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالشروق

كتب أحمد حسني

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر تجديد حبس عاطلين، لاتهامهما بتشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بمدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لبيان تفاصيل الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين "لهما معلومات جنائية"، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين حال سيرهم بدائرة قسم شرطة الشروق، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 وقائع سرقة، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية".