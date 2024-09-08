بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض فى الأسواق

كتب إسلام سعيد

استقرت بورصة الدواجن في مصر اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024، بعد زيادة بحوالي جنيهين، ليسجل سعر الكيلو 71 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 80 إلي 90 جنيها وفق كل محافظة.

أسعار الفراخ البيضاء في مصر اليوم، في المزرعة ترتفع إلي 71 جنيها خلال تعاملات اليوم، وسط استعدادات كبيرة لدخول موسم المدارس وحدوث ارتفاع في الطلب على الفراخ بحسب سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة.

وسجل سعر البيض في الأسواق استقرارا عند 164 جنيها للبيض الأبيض و160 جنيها للبيض البلدي و166 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار مما يجعل السعر يتراوح بين 180 إلي 190 جنيها.

يشار إلى أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في حجم الطلب منذ بداية شهر سبتمبر الجاري مع توافر كميات ضخمة بالأسواق.