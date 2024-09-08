اليوم السابع
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اليوم طقس حار بأغلب الأنحاء وسحب تلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأحد، 08 سبتمبر 2024 08:00 ص
اليوم طقس حار بأغلب الأنحاء وسحب تلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 34 درجة الطقس
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء .

ومتوقع اليوم أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يؤدى إلى تلطيف الأجواء ليلا ، مع وجود فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28.

 







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