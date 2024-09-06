اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 سبتمبر 2024 09:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 08:00 ص
الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا حارا رطبا نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطبا ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء،

وتتوقع الهيئة أن تظهر اليوم سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما يؤدى إلى تلطيف الأجواء ليلا.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28.







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة