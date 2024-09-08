التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع في أخميم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى، بمديرية أمن سوهاج، من إنتشال جثة عامل يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بغرق عامل بإحدى الترع بأخميم شرقى سوهاج، وتم إنتشال الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث بغرق شخص بمركز أخميم، وتم إنتشال الجثة بمعرفة وقوات وحدة الإنقاذ النهري، حيث تبين غرق المدعو إسلام ف ص ح 17 سنة عامل، ومقيم بذات الناحية وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بـه وتم نقله لمشرحة مستشفي أخميم المركزي

وبسؤال عمه حامد ص ح ع 35 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، وشاهد واقعة أحمد ج م م 19 سنة طالب، ومقيم دائرة المركز أثناء قيام المذكور بالإستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفـي غرقاً ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفي الأول الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثة.