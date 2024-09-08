إزالة 92 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة فى 5 مراكز بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن إزالة 92 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، بالتنسيق مع الجهات الأمنية على مدار يومين متتاليين ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة الممارسات غير القانونية والتعامل بحزم مع مخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية .

تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها على مدار يومين، ففى مركز بنى مزار، أوقفت وأزالت الوحدة المحلية 45 حالة تعد على أرض خارج الحيز العمرانى والبناء على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة و اراض تابعة لهيئة الطرق ، وحماية النيل شملت قرى (الحسينية – شلقام - أبطوجة - الجرنوس – صندفا – بنى على – أبو جرج ) وأحياء المدينة ، وذلك بالتعاون مع جهات الولاية وتمت الإزالة الفورية والتحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما واصلت الوحدات المحلية جهودها فى رفع الإزالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، فى مراكز (المنيا – ملوى –- مطاى - سمالوط )، حيث تم إيقاف وإزالة 47 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وبناء مخالف ، منها إزالة 18حالة في مركز مطاى بناء مخالف وتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بالأحياء ( حى غرب – حى جنوب ) وتم التحفظ على معدات البناء.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط 23 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف داخل وخارج الحيز العمرانى وشوارع أحياء المدينة وقري (الحتاحتة - أطسا)، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا حالتى تعد على الأرض الزراعية بالبناء فى قريتى ( بنى أحمد الشرقية – بنى أحمد الغربية ) وفى مركز ملوى تم إزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية وأملاك دولة بقرية المعصرة وداخل الأحياء وتم إزالة التعديات المخالفة بشكل فوري تحقيقاً للصالح العام واتخاذ الإجراءات القانونية.