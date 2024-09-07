31 ألف مستثمرا جديدا بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2024

كتب هانى الحوتى

تراجع أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية إلى 31 ألف مستثمر جديد خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل 80 ألف مستثمر خلال نفس الفترة من العام السابق، ووزع المستثمرين الجدد ما بين 30.64 ألف مستثمر من الأفراد، و0.475 ألف مستثمر من المؤسسات خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وسجلت البورصة المصرية، رقمًا غير مسبوق في عدد المستثمرين الجدد خلال عام 2023 وبلغوا 329 ألف مستثمر مقارنة بنحو 178 ألف مستثمر خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 84.4%، ومقابل 58 ألف مستثمر خلال عام 2021، و24 ألف مستثمر خلال عام 2020، و28 ألف مستثمر خلال عام 2019، وفق التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية.

وارتفعت قيمة التداول على الأسهم وسندات وأذون الخزانة بالبورصة إلى 2.4 تريليون جنيه خلال الربع الثانية من عام 2024 بحجم تداول بلغ 44.5 مليون ورقة، مقابل 179.8 مليون جنيه هلال الربع المماثل من العام الماضي بحجم تداول 44.4 ألف ورقة بنسبة نمو 1240.2% في قيمة التداول، و0.2% بحجم التداول.

ووفق التقرير، ارتفعت قيمة تداول الأسهم بنسبة 44.3% خلال الربع الثاني من عام 2024، وذلك نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق الإصلاحات الهيكلية وزيادة دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى قرارات هيئة الرقابة المالية للعمل على تنشيط الأسواق، والقرارات المتتالية للبنك المركزي المصري بخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مما أدى إلى إعادة اكتساب ثقة المستثمرين في البورصة المصرية، وزيادة معدلات التداول.

كما ارتفعت قيمة تداول السندات وأذون الخزانة بنسبة غير مسبوقة خلال الربع الثاني من عام 2024 بالمقارنة بالربع الثاني من العام السابق، والتي بلغت نحو 2.213 تريليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024، محققة معدل زيادة بلغ 4978% عن الربع الثاني من عام 2023، ويرجع ذلك إلى بدء التداول على السندات وأذون الخزانة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 2023.



وارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30" للبورصة من 17665.29 نقطة بنهاية يونيو 2023 إلى 27766.27 نقطة بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 57.18%، وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70" من 3535.71 نقطة بنهاية يونيو 2023 إلى 6194.17 نقطة بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 75.19%، وقفز مؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" من 5242.31 نقطة بنهاية يونيو 2023 إلى 8985.15 نقطة بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 71.40%، ونما مؤشر تميز من 5361.91 نقطة بنهاية يونيو 2023 إلى 6558.19 نقطة بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 22.31%.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 1.9 تريليون جنيه في نهاية الربع الثاني من عام 2024 وذلك بزيادة بلغت نحو 61.46% عن الفترة المثيلة من العام السابق، كما سجلت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي بنهاية الفترة بنحو 18.5% وهي النسبة الأعلى منذ عام 2017.