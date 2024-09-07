10 علامات لتناول السمنة المغشوشة تظهر على جسمك

كتبت مروة محمود الياس

فى نظامك الغذائى، يجب أن تحرص على تناول كل ما هو صحي ومفيد، والسمن الصحي دون أية إضافات، فوائده صحية للجسم وللوزن أيضًا ما دام الإنسان يستهلكه بمعدلات بسيطة ومعتدلة.

وفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فهناك الكثير من الأضرار الصحية لتناول السمن المغشوش، ذلك السمن الذي يضاف إليه إضافات غير صحية، مثل الكثير من الدهون المهدرجة والكثير من النشا أو الكثير من الزيوت غير الصحية عالية الدهنية، ومنخفضة الجودة كذلك، كل هذه الإضافات تظهر على جسم الإنسان عند تناوله هذا النوع من السمن وإضافته إلى أنواع الطعام المختلفة.

قال التقرير إن هناك بعض الأعراض المرضية التي تظهر على جسمك بشكل واضح عند تناولك لكميات من السمن المغشوش والتي من بينها:

- يصاب البعض بحالة من الانتفاخات الشديدة في البطن وصعوبة شديدة في الهضم

- بعد تناولك للطعام تتكون الكثير من الغازات لديك

- اضطرابات حادة في المعدة والأمعاء تصل حد المغص أو أوجاع البطن

- البعض يعاني من زيادة في معدلات الكوليسترول الضار نتيجة الدهون المتحولة غير الصحية التي يحتوي عليها هذا السمن المغشوش

- الحساسية، قد يعاني البعض من هذه الأعراض التحسسية مثل الهرش والانتفاخات والتورمات نتيجة بعض المواد المضافة على السمن المغشوش فتظهر على شكل طفح جلدي بمجرد تناولك للطعام، وتتراوح الأعراض بين الطفح الجلدي البسيط أو الخفيف، وبين الأعراض الحادة

- قد يعاني البعض من مشكلات تنفسية تظهر على الجهاز التنفسي مثل صعوبات في التنفس أو كحة وسعال

- لا شك أن السمن المغشوش لا يحتوي على أي نوع من الفيتامينات، لذا قد تعاني من إنخفاض المناعة إذا عمدت لاستخدام السمن المغشوش في طعامك

اضطرابات في صحة العظام

ضعف عام في المناعة لدى البعض

اضطرابات معوية وإخراجية شديدة

ونصح التقرير بضرورة التأكد من أن السمن الذي تضفه إلى طعامك هو سمن صحي وعال الجودة، وذلك للوقاية من كل الأضرار السالف ذكرها.