الذهب الأبيض فتح فى الغيطان.. بدء موسم جنى القطن بالشرقية.. صور

الشرقية -فتحية الديب

على أنغام "يا قطن يا حرايرى" تعالت ضحكات عاملات اليومية أثناء جنى محصول الذهب الأبيض فى محافظة الشرقية، كونه مصدر دخل لهم على مدار فترة الحصاد.

ويقول المهندس أحمد العساس، مدير عام المكافحة الحقلية، إن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القطن فى زمام المحافظة تخطت 48 ألف فدان، صنف جيزة 94، منها مساحة 8000 فدان مزروعة صنف جيزة 97 يزرع للمرة الأولى بأربعة مراكز بالشرقية.

وتابع العساس أنه تم إعداد 28 حلقة تسويقية استعدادا لتجميع المحصول من المزراعين، ويوجد بزمام المحافظة 3 محالج بمراكز الزقازيق وكفر صقر وميت يزيد، منوهان أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتحديد بداية فتح المزاد هذا العام بسعر 12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، على غرار العام الماضى كان بداية فتح المزاد 6000 جنيه، وهذا يضمن للمزارع الشرقاوى هامش ربح عالٍ هذا العام من محصول القطن، منوها أن هذا القرار يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية، وكذلك من باب حرص الدولة على تشجيعها ودعمها للفلاح المصرى فى ظل ما يمر به العالم من ظروف دقيقة، والعمل على تعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.

يذكر أن قطاع الشمال يتصدر القرى والمراكز المنزرعة بالقطن، وعلى رأسها القرى التابعة لمراكز ومدن صان الحجر وكفر صقر وأولاد صقر قصاصين الأزهار، ومنشأة أبوعمر والحسينية، منوهًا بأن هناك مساحات تزرع في قطاع قليلة مقارنةً بالموجودة بقطاع الشمال، وأن زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول في قطاع الشمال تعود لسببين، أولهما أن قطاع الشمال يمتاز بوجود نهايات الترع، فضلًا عن أن المزارعين هناك متمرسون في زراعة القطن، متابعا أن بدء موسم زراعة القطن بمحافظة الشرقية، يتبعه إنتشار والحام لجهاز الإرشاد والمكافحة ومديري الجمعيات الزراعية للمرور على المزارع وتوصيه باستخدام المبيد المقاوم للحشائش الموصى به، بعد الزراعة وقبل إجراء ري الزراعة للقضاء على الحشائش سواء عريضة أو متوسطة، و يحرص المهندسين الزراعيين بالمديرية، على التواجد مع المزارع لتنظيم عدد البذور فى الجورة ومسافة الزراعة فى كل جورة حتى لا تحدث كثافة عالية تضر بالتفريغ.



احمد عبد العزيز مزارع من الشرقية



الايادى الناعمة تجنى القطن



الذهب الابيض قطن الشرقية



الذهب الابيض



العمالة اليومية



القطن



القطن_1



تامر مزراع من الشرقية



جنى القطن



خير الفلاح



رزق الفلاح القطن