وزير التموين يؤكد أهمية إنشاء المستودعات الاستراتيجية فى تعزيز المخزون الاستراتيجى للسلع

كتب مدحت وهبة ورباب الجالى

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية إنشاء المستودعات الاستراتيجية حيث تساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية خاصة في ظل حرص الوزارة على توفير ما يقرب من 30 صنفا من السلع الغذائية ضمن منظومة دعم بطاقات التموين ،كما تساهم المستودعات أيضا في تقليل حلقات تداول المنتجات بين المحافظات المختلفة وبالتالي تحد من ارتفاع تكاليف نقل السلع مما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتجات لصالح المستهلك .

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية انشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع ، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية وتقليل الفاقد والهالك من المنتج النهائي من السلع وأيضا تقليل حلقات التداول كذلك التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته بجانب متابعة المخزون السلعي أول بأول.

ويأتي تنفيذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية لأكبر مشروع قومي لإنشاء مستودعات استراتيجية للمنتجات الغذائية وفق أحدث النظم العالمية والتكنولوجية تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية لفترات طويلة وهو ما تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أجرى برفقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وبحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التحرير جولة تفقدية للمستودع الاستراتيجي بمحافظة الفيوم لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات قد تصل إلى 2.25 مليار جنيه ،ويخدم محافظة الفيوم وأكثر من 4 محافظات مجاورة ،وكان في استقبال وزير التموين ، الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، واستشاري عام مشروع انشاء المستودعات الاستراتيجية مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية ، كما تتضمن زيارة الوزير اليوم تفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة بالفيوم ،في إطار حرص الوزير على إجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن .