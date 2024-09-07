وزير الإسكان يتابع استعدادات مدن غرب القاهرة لاستقبال فصل الشتاء

كتب ـ أحمد حسن

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم، بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، لمتابعة استعدادات أجهزة المدن الجديدة غرب القاهرة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر)، لاستقبال فصل الشتاء، والتعامل مع مياه الأمطار، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولى الهيئة، ورؤساء أجهزة تلك المدن.

واستمع وزير الإسكان، وفق بيان صحفي، اليوم السبت، لشرح عن الإجراءات التى تم اتخاذها للتعامل مع مياه الأمطار بموسم الشتاء المقبل، حيث أوضح مسئولو أجهزة المدن، أنه تم العمل فى 3 محاور متوازية (رفع كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار – عناصر إدارة الأزمات والطوارئ – وحدات التدخل السريع)، ووجه الوزير بضرورة التوسع فى تطبيق الحلول غير التقليدية لاستيعاب مياه الأمطار، مثل آبار الشحن الجوفى، إضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات وفرق العمل على مدار الساعة، والتنسيق بين أجهزة المدن للتعاون فى سرعة التعامل مع النقاط الساخنة.

كما تابع الوزير، مع رؤساء أجهزة مدن غرب القاهرة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر)، موقف المشروعات الجارى تنفيذها، وكذا موقف تنفيذ التكليفات والتوجيهات الصادرة خلال الزيارة التفقدية السابقة لتلك المدن، موجهاً بوضع رؤية مالية متكاملة للإيرادات والمصروفات حتى عام 2030، وتعظيم العوائد المالية الذاتية والمستدامة، وتعظيم الاستفادة من المعدات ومختلف الأصول بالمدن الجديدة.

