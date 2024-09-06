مسئولو "الإسكان" يتابعون سير العمل بمحطات مياه الشرب والصرف بدمياط الجديدة

كتب أحمد حسن

قام المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن - المشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بزيارة لمدينة دمياط الجديدة لمتابعة سير العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق، وذلك بحضور الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز المدينة، ومسئولى الهيئة والجهاز، تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة الدورية للمشروعات القومية والمرافق بالمدن الجديدة.

وخلال الزيارة، تم استعراض مشروعات المرافق الجاري تنفيذها، ومناقشة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية والمعوقات التى تعوق التنفيذ لوضع حلول لها.



ثم تفقد مسئولو الإسكان محطة مياه الشرب والتي تعمل بطاقة " 173م٣/يوم "، والجاري إعادة رفع كفاءة بعض المهمات الكهروميكانيكية للمرحلة الأولى بها بنسبة تنفيذ بلغت 90٪، وأعمال التشغيل والصيانة بالمحطة وكذلك أعمال التحكم بنظام الإسكادا والمعمل الخاص بالمحطة وتطوير خطوط السحب، والمأخذ على نهر النيل.



ثم انتقل المهندس أشرف فتحي ومرافقوه، لتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب المنطقة الصناعية، والتى تعمل بطاقة "٥٠ ألف م٣/يوم"، وجارٍ الإعداد لإعادة التأهيل ورفع القدرة الاستيعابية لتصبح بطاقة " ٧٥ ألف م٣/يوم "، وتحويل نظام المعالجة من المعالجة الثنائية إلى معالجة ثلاثية.



وفي ختام الزيارة، طالب المهندس أشرف فتحى، بمواصلة الجهود المبذولة بالمشروعات، مؤكدًا مواصلة الدعم لجهاز المدينة لتحقيق أكبر قدر من التنمية المستدامة.