ورش عمل للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتحرير 120 محضرا تموينيا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم اتحاد شباب كفر الشيخ، سلسلة من ورش عمل عن الهجرة غير الشرعية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

تناولت الورشة بمركز شباب قلين، أسباب لجوء الشباب للهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية، التأكيد على دور المرأة المصرية في توعية أفراد أسرتها بهذه المخاطر، استعراض الفرص البديلة للهجرة الشرعية وفرص تدريبات ريادة الأعمال والتدريب المتاحة للشباب وفرص العمل المتوفرة بالمشروعات القومية المصرية.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الورش التدريبية تتم بمراكز الشباب ملتقى الفئات العمرية والاجتماعية المختلفة، والتي تعد جزءا رئيسياً في عملية التوعية والتنمية المجتمعية، والتبصير بمخاطر الهجرة غير الشرعية مستهدفة الفئات العمرية من 18 حتى 45 سنة، جاء الاهتمام بهذه الشريحة العمرية وفق دراسات عدة تؤكد ارتباطهم المباشر بظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشار محمد المعداوي، رئيس الاتحاد، وأمين صندوق اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، إلى أهمية ورش العمل في توعية الشباب وتوفير البدائل المناسبة لهم، والورش تأتي في إطار جهود الأمانة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطرها، قدمت الفعاليات، بإشراف مصطفي غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة اتحاد شباب كفر الشيخ وتنفيذ فريق عمل الأمانة بقلين.

في سياق متصل، تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، لإزالة الإشغالات والتعديات، وتحرير 120 محضراً تموينياً متنوعاً على المخابز والمحال والأسواق، ضمن الحملات المستمرة التي وجه بها.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات إزالة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين، موجهًا بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإزالة ورفع التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كلف محافظ كفر الشيخ، برفع كافة الأتربة والقمامة من الشوارع أولًا بأول، ومنع ظاهرة الانتظار الخاطئ للسيارات والتعدي على حرم الشارع العام من المحال التجارية، مشددًا على التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وتنفيذ التعليمات بسرعة الاستجابة وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.