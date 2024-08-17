"ما تسبهاش سيب بصمتك".. ورشة عمل للحد من الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلق اتحاد شباب كفر الشيخ "أمانة بيلا" ورشة عمل مبادرة "ما تسبهاش سيب بصمتك" للحد من الهجرة غير الشرعية، بمركز شباب أحمد رفعت بقرية ابشان، لمناقشة قضايا التنمية المجتمعية والتركيز على موضوع الهجرة وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دعم المديرية للكيانات الشبابية ومساندة أعضائها فى سبيل أداء دورهم في التنمية المجتمعية والإسهام في تقديم يد العون لأقرانهم من الشباب، مثمناً توجه اتحاد شباب كفر الشيخ لمناقشة قضية الهجرة غير الشرعية التى تمثل خطورة على مستقبل شريحة كبيرة من الشباب ودورهم في التوعية وتقديم مقترحات حلول مؤثرة من خلال ورش العمل بمراكز الشباب .

من جانبه أوضح محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، وأمين صندوق اتحاد الكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، أن الورشة بدأت بتعريف المشاركين بأهداف الحملة، ومناقشة أسباب الهجرة غير الشرعية مثل البطالة، قلة الوعي الثقافي والديني، الإحباط، وانتشار سماسرة الموت واغراء الشباب، قلة فرص التوظيف، وارتفاع تكاليف المعيشة، ورش العمل بمراكز الشباب بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب.

جدير بالذكر، أن التوصيات شملت أهمية توفير فرص عمل للشباب في القطاعين الحكومي والخاص، تنفيذ ندوات توعوية للأهالي والشباب، حملات إعلامية للحد من الظاهرة وإدراجها ضمن المناهج التعليمية، كما شددت على مواجهة سماسرة الموت بعقوبات صارمة، وتحسين الأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة، جاء ذلك بحضور محمد الراجحي، عضو المجلس والمشرف على أمانة بيلا، وحمدي جاد، منسق الأمانة.



مركز شباب أحمد رفعت



مناقشة خطورة الهجرة الغير شرعية



ورش لمناقشة الهجرة الغير الشرعية وأخطارها على الشباب