ننشر تعليمات ورابط التحويل الإلكترونى من معهد أزهرى إلى آخر

كتب ـ لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب النقل بين المعاهد الأزهرية وفق تعليمات العام الماضى دون زيادة أو نقصان، وذلك على النحو الآتى:-

1 - يتم الدخول على الخدمة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

2 - الطلاب التى لها الحق في التحويل هى من الصف 2 ب إلى الصف 2 ث ( طلاب الشهادة الثانوية يكون باستثناء من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية يدويا).

3 - يقوم ولي الأمر بملء الطلب الكترونيا على النظام ويتابع تقدم حالة الطلب والحصول على رأي المعهد المحول منه والمعهد المحول إليه (كل ذلك الكترونيا فقط دون زيارة المعهد أو الإدارة أو ديوان عام المنطقة).

4 - على جميع الرواد متابعة طلبات التحويل (من أو إلي المعهد) وتحديد موقف المعهد من الطلب (سواء بالموافقة أو الرفض مع ذكر السبب) وذلك بالتنسيق بين شيخ المعهد وشئون الطلاب به، (ولتحديد المسئولية يتم عمل كشف يومى بهذه الطلبات وتحديد رأي المعهد واعتماده والاحتفاظ به).

5 - بعد انتهاء جميع الموافقات يقوم ولي الأمر بطباعة الطلب المكتمل نسختين، الأولى للمعهد المحول منه لسحب الملف والثانية لتسليم الملف إلى المعهد المحول إليه، وعلى إدارة المعهد التأكد من صحة بيانات الطلب مثل حالة القيد وخلافه والتأكد من هوية مقدم الطلب وأحقيته للولاية التعليمية على الطالب.

6 - يعتبر الطلب مكتملا بعد ثلاث موافقات (المعهدين ورأي المنطقة) اذا كان التحويل في نفس المنطقة.

7 - أما طلب التحويل بين منطقتين مختلفتين فإن الطلب يكون مكتملا بأربع موافقات (المعهدين والمنطقتين).

رابط التحويل الإلكتروني بين المعاهد الأزهرية

https://azhar.gov.eg/StudentsGate/login.aspx