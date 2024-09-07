نقابة المعلمين تنظم معرض "مدرستي" لتوفير المستلزمات المدرسية بتخفيض 20%

كتبت آية دعبس

افتتح محمد عبدالله وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، معرض "مدرستي" الذي تنظمه النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة القاهرة، خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين 5 و 6 سبتمبر ، ويومي الخميس والجمعة 12 و 13 سبتمبر الجاري، بمقر نادي المعلمين بالجزيرة، حيث تفقد المعرض واستمع لعرض أسعار السلع والمستلزمات المدرسية وغيرها من المعروضات.

رافقه خلال هذه الجولة يس عبدالصبور رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان، والدكتورة رانيا حسن رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة القاهرة، المهندسة شامة سعيد مدير الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، أماني الحمزاوي مدير عام قطاع التنمية بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور من المعلمين.

واشتمل المعرض على كراسات وكشاكيل وأقلام وشنط مدرسية واكسسوارات وزي مدرسي، وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة، حيث يوفر العارضين المستلزمات المدرسية وغيرها بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح من 20% إلى 30%.

وأكد خلف الزناتى نقيب المعلمين، أن معرض "مدرستي" يهدف إلى توفير مستلزمات الأسرة المصرية ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، وذلك تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور من المعلمين مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، وأضاف: أن المعرض سيشتمل على كشاكيل وكراسات وأقلام وشنط مدرسية وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة لأبناء المعلمين.



