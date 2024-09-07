اليوم السابع
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مصرع شقيقين فى حادث انهيار جدار منزل بأسوان

السبت، 07 سبتمبر 2024 10:23 ص
مصرع شقيقين فى حادث انهيار جدار منزل بأسوان جثة - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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شهدت منطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان حادثًا مأساويًا، حيث لقى شقيقان مصرعهما إثر انهيار جدار المنزل عليهما وتم نقل الجثتين إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وظروفه.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بانهيار منزل بمنطقة الشيخ هارون وسقوط جدار علي شقيقين وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شقيقين هما ابراهيم زين العابدين عبد الله 45 سنة وشقيقه عزب زين العابدين عبدالله 42 سنة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الوفاة وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

 







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