انطلاق الدراسة بمدرسة النيل المصرية فى مدينة أسوان الجديدة غدا

أسوان - عبد الله صلاح

تنطلق غداً الأحد، الدراسة بفرع مدارس النيل المصرية بمحافظة أسوان، للعام الدراسى الجديد 2024/2025.

وأكدت حنان ثابت، مدير مدارس النيل المصرية بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة تنطلق غدا فى مدارس النيل المصرية وسط استقبال خاص للطلاب فى العام الدراسى الجديد والاحتفال بهم وتقديم شرح لمسار الدراسة.

وأضافت حنان ثابت، أن مدارس النيل المصرية صرح تعليمى نموذجى تقع بأحد أهم المدن الذكية وهى مدينة أسوان الجديدة، مشيرة إلى أن مدارس النيل المصرية تمثل نموذجاً متميزاً لتحسين جودة التعليم باستخدام الطرق والأساليب التكنولوجية الحديثة، وهو ما يساهم فى خلق جيل قادر على التعامل مع معطيات العصر، ويتواكب مع التطور العلمى والتكنولوجى المستقبلى.

وتشمل فروع المدارس في القاهرة الكبرى (العبور، الياسمين، الشروق، الأندلس، الشيخ زايد، أكتوبر)، إضافة إلى فروع في محافظات بورسعيد، دمياط الجديدة، مدينة السادات، المنيا، أسيوط الجديدة، طيبة بالأقصر، قنا، وأسوان الجديدة.

ويبلغ عدد طلاب مدارس النيل المصرية الدولية هذا العام 10698 طالبًا وطالبة في جميع المراحل التعليمية المختلفة، حيث قامت إدارة المدارس بتدريب 1286معلم ومعلمة، بما فيهم المتعاقدون الجدد البالغ عددهم 270 معلمًا ومعلمة، وذلك لضمان الجاهزية الكاملة في جميع المراحل والتخصصات التعليمية. تمحورت تدريبات المعلمين حول أساليب التدريس الحديثة وآليات التقييم المتقدمة.تساعد الدورات التدريبية المعلمين على تطوير مهاراتهم في الشرح والتدريس، وتحسن من أساليب إيصال المعلومات للطلاب بأكثر من طريقة، مما يزيد من جودة التعليم المقدم وتحسينه بشكل ملحوظ

إلى جانب التدريبات، تم تنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة للمدارس ورفع كفاءتها بما يتناسب مع احتياجات الطلاب على كافة الأصعدة، سواء كانت تعليمية أو بيئية. تهدف هذه التحسينات إلى توفير بيئة تعليمية مثالية تسهم في تطوير العملية التعليمية وتلبية تطلعات الطلاب وأولياء الأمور.

الجدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية ومن بينها مدارس النيل المصرية الدولية يبدأ غدا الأحد 8 سبتمبر الجارى.



الانشطة بالمدرسة



الانشطة بمدرسة النيل بأسوان



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مدرسة النيل بأسوان



مدرسة النيل فى أسوان