مدرسة النيل بالمنوفية تعلن جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى غدًا

المنوفية - محمد فتحى

أنهت مدرسة النيل فرع مدينة السادات بمحافظة المنوفية، كل الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد، لجميع المراحل الدراسية.

وأكد الدكتور محمود حلمى مدير مدرسة النيل فرع مدينة السادات بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص، لليوم السابع، أننا أنهينا كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد، من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الثانوية العامة.

وأضاف مدير مدرسة النيل فرع مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أننا لدينا 750 طالبا وطالبة فى كافة المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الأول الثانوي.

وتشمل فروع المدارس في القاهرة الكبرى (العبور، الياسمين، الشروق، الأندلس، الشيخ زايد، أكتوبر)، إضافة إلى فروع في محافظات بورسعيد، دمياط الجديدة، مدينة السادات، المنيا، أسيوط الجديدة، طيبة بالأقصر، قنا، وأسوان الجديدة.

ويبلغ عدد طلاب مدارس النيل المصرية الدولية هذا العام 10698 طالبًا وطالبة في جميع المراحل التعليمية المختلفة، حيث قامت إدارة المدارس بتدريب 1286معلم ومعلمة، بما فيهم المتعاقدون الجدد البالغ عددهم 270 معلمًا ومعلمة، وذلك لضمان الجاهزية الكاملة في جميع المراحل والتخصصات التعليمية. تمحورت تدريبات المعلمين حول أساليب التدريس الحديثة وآليات التقييم المتقدمة.تساعد الدورات التدريبية المعلمين على تطوير مهاراتهم في الشرح والتدريس، وتحسن من أساليب إيصال المعلومات للطلاب بأكثر من طريقة، مما يزيد من جودة التعليم المقدم وتحسينه بشكل ملحوظ

إلى جانب التدريبات، تم تنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة للمدارس ورفع كفاءتها بما يتناسب مع احتياجات الطلاب على كافة الأصعدة، سواء كانت تعليمية أو بيئية. تهدف هذه التحسينات إلى توفير بيئة تعليمية مثالية تسهم في تطوير العملية التعليمية وتلبية تطلعات الطلاب وأولياء الأمور.

الجدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية ومن بينها مدارس النيل المصرية الدولية يبدأ غدا الأحد 8 سبتمبر الجارى.