محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من الأعمال الخرسانية بجانبى كوبرى الهويس ببيلا

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أن أعمال تطوير كوبري «الهويس» بمركز بيلا، مستمرة وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة الكوبري، تلبية لاحتياجات أهالينا ببيلا، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وفي إطار المتابعة المكثفة لكافة المشروعات الخدمية والتنموية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم بدء أعمال صب الخرسانة لجانبي الكوبري، عقب الانتهاء من أعمال صب الخرسانة للجزئين الأول والثاني من الكوبري، وذلك ضمن أعمال التطوير الجارية للكوبري، تمهيداً لافتتاحه قريبًا، لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق آمنة ولتسهيل الحركة المرورية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية كوبرى «الهويس» بقرية إبشان بمركز بيلا الرابط بين محافظتي كفر الشيخ والغربية، والذي يعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات بالمحافظة خاصة بمدخل مدينة بيلا، والذي يسهم في الحد من ظاهرة التكدس والزحام المروري، ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل قرية إبشان والطرق البديلة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على سرعة إنهاء الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، ووضع لوحة إعلانية توضح مدة تنفيذ المشروع وتاريخ الإنتهاء من الأعمال، مؤكداً حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية.

وأشار محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع أعمال الصيانة بالطريق والكوبري والفواصل الحديدية وصب الخرسانة أولًا بأول، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري، الذي يعد أهم كباري مركز ومدينة بيلا، مع اتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة، مشيراً إلى أن الكوبري يمثل أهمية كبيرة للمواطنين بمركز بيلا والمناطق المجاورة لتسهيل حركة المرور وتحسين الخدمات.



الانتهاء من الأعمال الخرسانية بجانبي كويري الهويس ببيلا لإنهاء معاناة الأهالي



الانتهاء من الأعمال الخرسانية بجانبي كويري الهويس ببيلا