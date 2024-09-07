محافظ قنا يناقش الفرص الاستثمارية خلال استقباله وفد الهيئة العامة للاستثمار

قنا صابر سعيد

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وفدا من الهيئة العامة للاستثمار، برئاسة اللواء حسام جعفر رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلي بالهيئة، لمناقشة سبل التعاون المشترك، والفرص الاستثمارية بالمحافظة تمهيدًا لطرحها على الخريطة الاستثمارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و أحمد فاروق بالإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة، ومنتصر عبد المنصف، مدير عام إدارة الترويج وجذب الاستثمار الداخلي بالمحافظة، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتناول اللقاء مناقشة فرص المحافظة الاستثمارية التي تم طرحها على الخريطة الاستثمارية للهيئة، والتي تشمل " تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع للإنتاج الداجنى، وإنشاء مرسى سياحي بمنطقة نجع حمادى، وكذا إقامة فندق سياحى عائم على المرسى، كما تم مناقشة المقومات الاستثمارية التى تتميز بها المحافظة، من شبكات طرق جيدة ، بالإضافة إلى المنطقة الحرة العامة بقفط التابعة للهيئة العامة للإستثمار وما تشهده من إقبال للمستثمرين، خاصة بعد إنشاء رصيف حاويات متعدد الأغراض بميناء سفاجا البحرى، لخدمة التصدير.

وقال محافظ قنا، إنه حريص علي جذب المزيد من الفرص الاستثمارية للمحافظة، في ظل التعاون المشترك والمستمر مع الهيئة العامة للاستثمار من خلال طرح الفرص الاستثمارية التى تتميز بها المحافظة على الخريطة الاستثمارية للهيئة، وذلك للوصول إلى رواج حقيقى للفرص الاستثمارية القابلة للنقاش، فى إطار توفير الموارد الاستثمارية، وتوطين الاستثمارات على أرض المحافظة.