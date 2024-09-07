محافظ قنا يوجه بالاستعداد للمشاركة فى المنتدى الحضرى العالمى WUF12

قنا صابر سعيد

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، ضرورة التنسيق الكامل مع كافه الجهات المعنية، استعدادا للمشاركة في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي ( WUF12)، خلال شهر نوفمبر المقبل لتحسين جودة الحياة داخل المدن، بتطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة والساحات المفتوحة، والممرات، والمتنزهات والأسواق والأماكن الرياضية.

يأتي ذلك في ضوء التعاون المتبادل بين وزارة التنمية المحلية وهيئه الأمم المتحدة "UN – Habitat" مكتب مصر لإطلاق مبادرة الأثر المحلي التنموي المستدام والتي تهدف إلى ترك أثر مستدام فى المدن المستضيفة من خلال تعزيز التنمية الحضارية المستدامة، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز المشاركة المجتمعية ، وتمكين المجتمع المحلي من خلال مشاريع ومبادرات تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التخطيط الحضري المستدام، حيث يتضمن البرنامج، إطلاق حملة للاحتفال بالنماذج الناجحة للأماكن العامة والقائمة والمستخدمة بمختلف الأقاليم المصرية بهدف تعزيز دور الأماكن العامة الناجحة من حيث التصميم والاستخدام علي دعم الحياة المجتمعية المترابطة و الشاملة كمدخل هام للتنمية الحضرية المستدامة ودفع عجلة التنمية المحلية والاقتصادية والبيئية للأفضل .

يذكر أن التقديم مفتوح لكل من المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية المحلية والقطاع الخاص من خلال إرسال المشاركات الي unhabitat.egypt@un.org في موعد أقصاه 20 سبتمبر الجارى، ليعقبها مرحلة المراجعة وفقاُ للمعايير المحددة ، ثم يتم إعلان النتيجة عن الأماكن المختارة في أكتوبر القادم والاحتفال بالفائزين.