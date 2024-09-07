محافظ سوهاج يتفقد مدينة طما ويحيل مخالفة بناء للنيابة ويوجه بسرعة رفع الإشغالات.. صور

سوهاج محمود مقبول

قام اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة بمركز ومدينة طما، شمال محافظة سوهاج، وذلك في إطار جولاته الميدانية المفاجئة بمختلف مراكز المحافظة؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة سير العمل بمستشفى طما المركزي، حيث تفقد أقسام "الاستقبال، الصيدلية، بنك الدم، المعامل، وحدة العناية المركزة، ووحدة الغسيل الكلوي" وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على انتظام عمل أطقم الأطباء والتمريض، وتأكد من توافر المستلزمات العلاجية والأدوية، وشدد على ضرورة تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين. كما وجه بإعفاء بعض الحالات الأولى بالرعاية من رسوم الأشعة والتحاليل.

رافقه في الجولة الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية، منهم الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين، والدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الكريم ممثلاً عن مديرية الصحة.

وتابع المحافظ معدلات تنفيذ المبنى الجديد بالمستشفى، الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 62%. وأكد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، مطالباً بسرعة استكمال المبنى وفق الخطط الموضوعة. كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المستشفى واطمأن منهم على مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

تضمنت جولة المحافظ أيضاً تفقد عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة طما، ومنها "شارع أحمد عرابي، شارع أبو فام، ومنطقة ساحل طما". وقد لاحظ وجود العديد من الإشغالات والعوائق المرورية المتعدية على حرم الطريق، فأصدر توجيهات فورية لمسؤولي الوحدة المحلية بإزالتها. كما وجه بإغلاق المحال المخالفة لمدة أسبوعين، وأمر بإعداد خطة شاملة لتطوير منطقة محيط مجلس مدينة طما، ونقل جميع الباعة الجائلين من شوارع المدينة إلى أماكن بديلة خلال مدة لا تتجاوز شهراً.

كما وجه "سراج" مسؤولي الصحة والتموين بمراجعة تراخيص المحلات التجارية والمطاعم، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة للمواطنين، ومتابعة مدى التزامها بالاشتراطات الصحية. وأثناء الجولة، قام المحافظ بإحالة إحدى مخالفات البناء إلى النيابة العامة، كما تفقد نقطة إسعاف طما، واطمأن على جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع الحالات الطارئة.

واختتم المحافظ جولته بمركز طما بتفقد الوحدة الاجتماعية بقرية التحرير، وهي إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بحصر جميع مشروعات مراكز تنمية الأسرة والطفل، وبحث سبل الاستفادة المثلى منها لدعم المجتمع المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي.



المحافظ بقسم الأشعة



المحافظ داخل المستشفى



المحافظ يتفقد بعض الاقسام الداخلية



جولة بالشوراع فى طما



رفع الاشغالات من الشوراع



مبنى مستشفى طما المركزى