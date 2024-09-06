اليوم السابع
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الجمعة، 06 سبتمبر 2024 07:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمواقف سيارات الأجرة ومدى الالتزام بتعريفة الركوب

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 06:23 م
محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمواقف سيارات الأجرة ومدى الالتزام بتعريفة الركوب جانب من جولة التفقد
سوهاج عمرو خلف

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قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم،  يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة لمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب ووضع ملصقات بالتعريفة على السيارات، كما تفقد عدد من الشوارع وتابع مستويات النظافة والاشغالات بها.

واستهل المحافظ جولته بتفقد موقف سيارات " ساقلتة ودار السلام" بمدينة ناصر، ثم تفقد موقف " طما وطهطا والمراغة" بمنطقة سيتى، وقد تلاحظ للسيد المحافظ وجود عدد من السيارات غير ملتزمة بوضع ملصقات التعريفة ، ووجه مدير إدارة المواقف، ورؤساء الوحدات المحلية بالمرور المفاجئ ومراجعة جميع السيارات، والتأكد من وجود الملصق وإلزام السائقين بوضعه بشكل واضح، كما التقى المحافظ عددا من الركاب واطمأن منهم على مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

شملت جولة المحافظ كذلك تفقد مستوى الانضباط بعدد من الشوارع، وقد تفقد شوارع " العشرين، وشارع مصنع البيبسى، وشارع سوهاج أخميم، وشارع سيتى، وشارع التحرير"، ووجه برفع عدد من الإشغالات، ومراجعة تراخيص عدد من الأكشاك، واستدعاء مسئولي الصحة والتموين والبيئة لمراجعة عدد من عربات بيع المأكولات بمحيط موقف سيتى حفاظا على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما وجه مسئولي المرور بمراجعة مركبات التوك توك.







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