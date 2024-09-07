محافظ الإسماعيلية يتابع منظومة النظافة العامة والتعديات

الإسماعيلية -صبرى غانم

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه مساء اليوم السبت، اجتماعًا لمتابعة منظومة النظافة العامة، رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، والتصدي لمخالفات البناء، بمركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة بالمدينة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، محمد صابر رئيس حي ثالث الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، الدكتورة رشا فرحان نائب مدير المكتب الفني، محمد عوض مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة النظافة العامة بمدينة الإسماعيلية وأحيائها الثلاثة، فضلًا عن مناقشة الموقف الحالي لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، والتصدي للتعديات ومخالفات البناء.

وأكد محافظ الإسماعيلية، ضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات، والقضاء على كافة التراكمات وبؤر تجميع المخلفات أولا بأول، وتجميلها للحفاظ عليها من تراكم القمامة والمخلفات بها مرة أخري، مضيفًا، لابد من الاهتمام بشكاوي المواطنين و سرعة الاستجابة و تلبية طلباتهم، بجانب العمل علي إشراك المجتمع المدني و القيادات الشعبية في كل منطقة سكنية على مساعدة الجهاز التنفيذي ورصد شكاوي المواطنين.

كما وجه "أكرم"، بالعمل على مدار الساعة لرفع الإشغالات و التعديات على حرم الطريق العام، و الحفاظ علي حق المواطنين في رصيف آمن والطريق العام خاصة ذوي الهمم، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، و مضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفات.