تنفيذ 13 حالة إزالة فورية لتعدِّيات بالبناء المخالف بمحافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء، والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بتنفيذ 13 حالة إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف، على مساحة 1426متر تقريبًا.

حيث قامت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بإزالة فورية لسور مخالف.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بتنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعد بالبناء المخالف، وكانت عبارة عن فك شدتين خشبيتين، على مساحة 400 متر، والأخرى 130متر، بعزبة الصعايدة.



كما قامت قرية الشهيد خيري بإزالة فورية لسور بطول 16 متر، وبارتفاع 2 متر تقريبًا، وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، تنفيذ إزالة فورية لأربع حالات تعد بالبناء المخالف.

فكانت عبارة عن، إزالة فورية لأسوار من الطوب الأبيض، كما تم فك شدة قواعد خرسانية، لحالتي بناء مخالف، على أرض زراعية، على مساحة 480 متر، بقريتي المحسمة الجديدة والسبع آبار الغربية.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء المخالف.

فكانت الحالة الأولى عبارة عن، إزالة فورية لشدة خشبية، لإقامة سقف خرساني لدور أول علوي (بناء بدون ترخيص)، على مساحة ١٠٠متر، بعزبة الجهامات، بقرية أم عزام.

والحالة الثانية، عبارة عن، إزالة فورية لسور مبنى من الطوب الأبيض بطول 50 متر، (بناء مخالف)، على أرض زراعية، بعزبة أبو راضي بقرية المحسمة القديمة.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بتنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعد بالبناء المخالف.

فكانت الحالة الأولى، عبارة عن، إزالة فورية لسور (بدون ترخيص)، بنطاق قرية القصاصين القديمة، أما الحالة الثانية، فكانت عبارة عن فك شدة خشبية لأعمدة قواعد خرسانية مسلحة، على مساحة 175 متر، بقرية أبوعاشور، وتمت الإزالة بحضور رئيس القرية، والحالة الثالثة، فكانت عبارة عن، تنفيذ إزالة فورية لقواعد خرسانية، على مساحة 75 متر، بقرية أبوعاشور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.