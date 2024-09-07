محاضرات تثقيفية حول أهمية النيل العظيم وأمسيات شعر بقصور ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعالياتها بمواقع فرع ثقافة الأقصر وفى إطار برامج وزارة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة للأديب وليد الضوي حسن بعنوان "عيد وفاء النيل وأهمية النهر العظيم في حياة البشرية" وأوضح أن مناسبة عيد وفاء النيل رمزية عميقة وتعبيرا عن الامتنان والاحترام لنهر النيل، الذي يعد من أهم المصادر المائية في العالم وشكل روحا حضارية ترتبط بتاريخ البشرية ويحتل النهر العظيم دورا حيويا في حياة البشرية منذ قرون، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "غير حياتك للأفضل" تحدثت سلوى جوده عن إعطاء الاولوية للرعاية الذاتية واكتساب عقلية إيجابية وتحديد أهداف ذات معنى والتعلم باستمرار.

فيما قدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "المفارقة" أوضح عمرو عبد الصبور أن المفارقة عادة عن العلاقات والظواهر المختلفة التي تبدو للوهلة الأولى وکأنها تتسم بالتناقض والتضاد، لکنها في واقع الأمر لا تمثل تناقضا حقيقيا، ولکن تضاد أو تناقض ما بين الظاهر السطحي والمظهر الزائف للأشياء، والمعنى العميق والخفي والحقيقي لها، وعقدت محاضرة بعنوان "ترشيد الإستهلاك" أوضح خلالها عمرو عبد الصبور هي مصدر أساسيّ للحفاظ على الطاقة في الدولة واستغلالها في الطرق المثلى، ولذلك فإنه من اللازم نشر ثقافة الترشيد بين الناس وزيادة وعيهم حول هذا الأمر، بالإضافة إلى ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر النوبى عبد الراضى وألقى قصائد من ديوان عشب الليل، وأعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وقصيدة بعنوان "وفي عيونك"، ونفذت ورشة فنون تشكيلية عمل فني باعواد الخشب تنفيذ شيماء سعيد بإستخدام اللوان فلوماستر وأعواد خشب، مسدس شمع، خيط، خرز، وورشة انسيال من خرز الأحجار نفذتها أنوار أيمن.



أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، بمكتبة الكيمان الثقافية ورشة قراءة كتاب"أحلى رحلة مدريد" تأليف د. عبد التواب يوسف وأوضحت فاطمة حسن محمد البيئة والموقع الجغرافي لمدريد وأهم المعالم السياحية ولما سميت مدريد، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة قرات لك بالمكتبة بعنوان "شخصية الطفل وثقافته" ألقاها على عبدالمالك، وأقامت مكتبة النمسا الثقافية ورشة حكى بعنوان "رسومات نرمين" تأليف نعمات البحيرى ألقتها منال عبدالرسول، كما أعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكى عن "أبو بكر الرازى" سردتها سوزان سليم، ونفذت ورشة فنون تشكيلية أنشطة صيفية نفذها زكريا بدرى.



قصور ثقافة الأقصر تناقش مفهوم الإعاقة ودعم ذوى الإحتياجات



محاضرة عن دور مياه النيل وأهمية النيل العظيم بالأقصر