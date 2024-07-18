رسالة غفران لأبو العلا المعرى ضمن سلسلة محاضرات ثقافية بثقافة أرمنت بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "رسالة غفران لأبو العلا المعري" ألقاها عمرو عبد الصبور مسئول بالقصر، موضحاً رسالة الغفران أحد أشهر الأعمال الأدبية التى قدمها الشاعر الكبير أبو العلا المعري، وهو أحد أكبر الشعراء في العصر العباسي، وفي القرن الحادي عشر الميلادي فتح عليه الله بكتاب رسالة الغفران.

وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "التسوق الإلكتروني" ألقتها إيفون إيليا موضحة ماهي التسوق الإلكتروني، ووسائل التسوق الإلكتروني، والتسوق الإلكتروني والتسوق التقليدي، مميزات وعيوب التسوق الإلكتروني، وطرق تجنب مخاطر ومشاكل التسوق الإلكتروني، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

كما عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "القوة والصبر في مواجهة الشدائد "ألقاها محمد محمد، موضحاً معنى الشدائد، وطريقة المواجهة وأهدافها، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "محمد خاتم الأنبياء"، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "نتفق"، ونفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة عمل سلسلة نضارة نفذتها مشيرة محمد مستخدمة خرز كريستال وشكل معدن وسلسلة وجلدة نضارة، وكذلك نفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة فنون بعنوان" أجازة نهاية العام " نفذها أحمد أمين عبدالرحمن مع أحد رواد المكتبة مستخدمين الورق وألوان الخشب والفلوماستر، ونفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية بعنوان "الهجرة النبوية" نفذها طه أبو الشيخ.